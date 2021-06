Pierre Gasly dolgelukkig met zijn podium in Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe

Pierre Gasly is dolgelukkig met zijn derde plaats op het podium na de doldwaze Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe. Max Verstappen viel vier ronden voor het einde uit met een klapband, Lewis Hamilton ging in de fout na de stilstaande herstart door te laat te remmen in de eerste bocht.

Gasly wist op het podium te komen door de fouten en het falend materiaal van de top-coureurs.

Pierre Gasly is dan ook dolgelukkig als hij voor de microfoon van Paul di Resta verschijnt na afloop van de bizarre race. Gasly: "Ongelofelijk. Ik weet niet wat ik moet zeggen. De laatste twee ronden waren super intens. De auto heeft het hele weekend al geweldig gedaan. We toonden elke sessie dat wij erbij stonden, kwalificatie was al mega. Ik wist niet of wij die positie konden behouden en of wij überhaupt konden vechten voor het podium, en opnieuw hebben wij het geflikt. Ik ben al een keer eerste geweest, een keer tweede, en nu heb ik ook een derde plaats. Het voelt geweldig om dit podium te pakken."

Het was geen makkelijke race, vertelt de Fransman die tijdens de derde vrije training nog de snelste tijd had gereden.

Gasly: "Het was een hele moeilijke race voor mij. Wij verloren snelheid met een probleem in de motor, Sebastian kwam voorbij en ik wist dat het heel moeilijk zou worden om Charles achter mij te houden. Ik wist dat die laatste twee ronden heel heftig zouden worden. Ik dacht: 'oh boy, ik wil dat podium heel graag'. Het voelt geweldig om op het podium te staan na zo'n geweldig weekend."