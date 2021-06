Max Verstappen: "Onze voorvleugel buigt niet zo veel als van de concurrentie"

Hoewel er volop gesproken wordt over achtervleugels, wilde Max Verstappen ook in Azerbeidzjan de voorvleugels op de agenda houden.

De buigende achtervleugel van Red Bull zal verboden zijn tegen de tijd dat de Franse Grand Prix komt, aangezien een klacht van Mercedes ertoe heeft geleid dat de FIA ​​een strengere test heeft ingevoerd die uiteindelijk zal voorkomen dat teams een achtervleugel gebruiken die de mogelijkheid heeft om op en neer buigen.

Mercedes was niet helemaal tevreden dat de huidige Red Bull-achtervleugel in de straten van Bakoe zou mogen worden gebruikt, dus er dreigt een protest als de Silver Arrows volhouden om de nieuwe tests zo snel mogelijk te introduceren.

Verstappen sprak met Sky Sports op de mediadag in Azerbeidzjan en maakte van de gelegenheid gebruik om niet alleen iedereen eraan te herinneren dat Red Bull tot nu toe een legale auto heeft gehad gedurende het seizoen 2021, maar ook om te stellen dat ze niet het enige team zijn met flexibele vleugels.

Dat was een indirecte verwijzing naar de voorvleugel van Mercedes, die ook veel beweging met zich meebrengt op basis van enkele camerabeelden aan boord.

"Het is wat het is", zei Verstappen. “Ik kan natuurlijk begrijpen dat andere mensen dingen onderzoeken als we dit seizoen goed werk leveren met de auto.

“Dus ik begrijp mensen die klagen. Maar tot nu toe valt het allemaal binnen de regels. Er is niets mis wat we hebben gedaan. Natuurlijk proberen ze ons af te remmen.

“Je moet naar het totaalbeeld kijken. Het belangrijkste en dominante deel van de auto is de voorkant en we buigen niet zoveel als andere teams daar. ”

Na een sombere vertoning tijdens de Grand Prix van Monaco, waar Mercedes de controle verloor op beide WK-fronten, hebben ze een beeld geschetst van meer kommer en kwel in Bakoe.

Maar, Verstappen denkt dat dat niet het geval zal zijn.

"Ze hebben nog steeds een zeer goede auto", zei hij.

“Monaco was nooit echt geschikt voor hen, ze hebben een erg lange wielbasis, wat daar niet geweldig is.

"Maar over het algemeen lijkt het voor de rest van het seizoen een behoorlijk sterk hulpmiddel.

"Ze hebben veel kampioenschappen gewonnen, dus ze weten wat ze moeten doen en ik verwacht echt dat ze sterk zullen terugveren."