FIA plakt in Bakoe gele stickers op vleugels om te kijken hoeveel ze flexen

De FIA gaat dit weekend al in de gaten houden hoeveel de vleugels van de teams nu eigenlijk meebuigen waardoor er voordeel onstaat vanwege lagere luchtweerstand.

De vleugels van alle teams dit weekend zijn volgens de huidige tests van de FIA goedgekeurd, maar na de Grand Prix van Spanje slingerde Lewis Hamilton een discussie aan die leidde tot de 'flexwing-gate'.

Daarop kondigde de FIA verzwaarde tests aan, waardoor veel teams tot na de Grand Prix van Azerbeidzjan de tijd hebben om hun vleugels te verstevigen.

De overkoepelende autosportfederatie plakt nu gele stikkertjes op de auto's, om de buigzaamheid te kunnen zien op het vreselijk lange rechte stuk in Bakoe.

The FIA has placed yellow sticks on the rear wing of each car to analyze the flex of the rear wings this weekend #AzerbaijanGP pic.twitter.com/ePa0JbWCeR