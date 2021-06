Pluim voor Alex Albon: "Had groot aandeel in winst van Max Verstappen in Monaco"

Christian Horner heeft gezegd dat het werk dat Alex Albon deed in de simulator tijdens het raceweekend van Monaco de sleutel was tot het succes van Red Bull. Het bleek de beste race van het seizoen van het team tot nu toe, dankzij een overwinning voor Max Verstappen en een finish op plaats vier voor Sergio Perez. Hiermee nam Red Bull Racing de leiding van in zowel het coureur- als constructeurkampioenschap.

De sleutel tot de overwinning van de Nederlander was het feit dat hij zich kwalificeerde op de eerste startrij op P2 en effectief op pole position startte nadat Charles Leclerc de race niet kon starten.

Niet in topvorm

Horner zegt dat Verstappen het moeilijk had na de eerste vrije trainingen op donderdag, maar simulatiewerk van Albon, de huidige test- en reservecoureur, heeft dat omgedraaid om het team te helpen een betere afstelling te vinden.

In zijn column voor Red Bull zegt Horner: "We waren donderdag niet in topvorm in Monaco en Max was niet bepaald blij met de auto. Maar het werk achter de schermen, het werk dat Alex in de simulator heeft verricht, hebben allemaal geholpen om het voor zaterdag om te draaien."

"We hebben een aantal goede aanpassingen doorgevoerd aan de afstelling van de wagen. Deze maakten Max en Checo een stuk gelukkiger met de auto en Max was duidelijk ontdaan van het mislopen van de pole position met de rode vlag. We gingen allemaal gefrustreerd de zaterdagavond in omdat we wisten hoe moeilijk het zou zijn om in te halen, maar het ongeluk van Ferrari veranderde in ons geluk en het was belangrijk voor ons om de kans te benutten."

"We zijn nog maar vijf races bezig, er is nog een enorme afstand te overbruggen dit seizoen, maar een overwinning in Monaco zet iedereen op scherp."

