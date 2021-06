Max Verstappen dringt aan bij Red Bull: "Focus moet op het wereldkampioenschap blijven"

De kersverse Formule 1-wereldkampioenschap leider Max Verstappen heeft er bij zijn Red Bul-team op aangedrongen dat de focus moet bijven op het behalen van de wereldtitel dit seizoen. 2021 belooft een zinderende titelstrijd te worden tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Terwijl Mercedes-baas Toto Wolff onlangs beweerde dat zijn mensen achter de schermen zich nu al voornamelijk bezig houden met de ontwikkeling van de geheel nieuwe auto voor 2022, zegt Verstappen dat Red Bull het hoofd, de mankracht en de middelen voorlopig nog bij het huidige kampioenschap moet houden.

Leven in het heden

"We moeten in het heden leven", zei hij tegen Sky Italia. "Ik weet dat ik dit seizoen snel moet zijn en daar zullen we de hele tijd dan ook hard voor moeten werken. Ik realiseer mij ook dat veel teams al richting 2022 werken, maar wij hebben dit jaar al een goede kans waar we alles voor moeten geven."

Vriendin

Na zijn overwinning in de Grand Prix van Monaco omhelsde en zoende Verstappen zijn nieuwe vriendin. Met name de Italianen zwijmelden erbij weg, zo jubelden Italiaanse kranten het uit waarbij zij de 'romantische' Verstappen de hemel in prezen na diens overwinning. Verstappens vriendin Kelly Piquet is de dochter van drievoudig wereldkampioen Nelson.

Eigen weg vinden

Op de vraag of Verstappen soms tips krijgt van de grote Braziliaan over het winnen van wereldtitels, glimlachte Verstappen: "Ik sprak hem kort na de overwinning in Monaco. Maar dat gesprek ging niet om tips - ik moet mijn eigen weg vinden."

Daarna verlegt Verstappen de focus naar zijn eigen vader. "Ik spreek mijn vader ook elke dag. Ik heb alles met hem gedaan en zonder hem zou ik hier niet zijn."

Verstappen gaat verder en vertelt over zijn band met vader Jos. "Wij hebben vele jaren samen in de camper doorgebracht."

"Blij met wie ik ben"

Als Verstappen echter in 2021 zijn historische eerste wereldkampioenschap zou winnen, zal hij nog steeds achter de F1-legende staan. Of de Limburger stiekem niet een beetje jaloers zou zijn op Piquet, zo wil de verslaggever van dienst graag weten.

Verstappen springt niet door de opgehouden hoepel: "Nee, en ik ben op niets of niemand jaloers", zegt hij resoluut. "Ik ben heel blij met wie ik ben."

Hij vervolgt: "Ik heb het geluk om in de F1 te zitten en het leven te leiden dat ik leef. Ik ben blij als iemand anders een goed leven heeft en ook goed is in wat hij doet. Ik leef gewoon mijn leven."