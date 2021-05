Jacques Villeneuve verraadt eigen manier van redeneren: "Waarom stoppen als hij miljoenen verdient?"

Jacques Villeneuve is zo'n beetje op wie er wordt gedoeld met het spreekwoord 'De beste stuurlui staan aan wal'. De kampioen van '97 laat graag van zich horen en zit zelfden om een scherpe mening verlegen.

Dit keer verraadt Villeneuve zijn eigen gedachtegangen terwijl hij commentaar levert op de verrichtingen van Sebastian Vettel. Na Vettels puike prestatie in Monaco steeg de Duitser in het kampioenschap naar de elfde plaats, hij heeft nu één WK-punt meer dan zijn teamgenoot Lance Stroll.

Jacques Villeneuve denkt dat Vettel voorlopig nog niet klaar is met de Formule 1. Waarom zou hij ook: hij verdient immers miljoenen met het rondrijden in de groene bolide van Aston Martin, zo redeneert de oud-wereldkampioen Formule 1. Zelfs nu Vettel geen races meer kan winnen, verwacht Villeneuve voorlopig nog geen exit van de Duitse viervoudig wereldkampioen.

Qua raceoverwinningen staat Vettel al een tijdje droog: Voor het laatst wist hij zijn collega's te snel af te zijn tijdens de Belgische Grand Prix van 2018. Hoewel Vettel in Monaco de smaak te pakken lijkt te hebben in zijn Aston Martin, lijkt een raceoverwinning niet realistisch voor Vettel in 2021. Sinds 2013 doet de Duitser niet meer serieus mee voor het kampioenschap en zijn overstap naar Aston Martin lijkt hem ook niet in de gelegenheid te stellen om weer serieus mee te doen op de korte tot middellange termijn.

"Mensen zeggen altijd: ‘Kijk, hij wint niet, hij zou met pensioen moeten gaan’. Het is zoals alles in het leven; het is ook maar een manier van geld verdienen", zo laat Villeneuve weten in gesprek met Motorsport-Magazin.

"Het betaalt de rekeningen"

Villeneuve redeneert verder: “Het is leuk om te racen, maar het is ook een baan. Zo betaal je de opleiding van je kinderen. Het betaalt alles. Als je nog steeds in de Formule 1 kunt racen, de strijd met anderen kunt aangaan, plezier hebt in het autorijden en miljoenen verdient, waarom zou je dan een stap terug doen? Het enige antwoord zou zijn als je bang bent om dood te gaan of zo. Het is gewoon altijd de meest bizarre vraag die ik krijg.”

Volgens de Canadese raceheld was het heilige vuur weer te zien bij Sebastian Vettel die in Monaco een zeer verdienstelijke race reed, waarbij hij de Mercedes van Lewis Hamilton achter zich wist te houden. Het was geen gemakkelijke overstap van Ferrari naar het team van Aston Martin, aangezien Vettel jarenlang droomde van grote successen met het rode team uit Maranello. Toen de resultaten uitbleven en de liefde bekoelde ontdekte Vettel begin vorig seizoen dat het team ervoor koos om dit jaar verder te gaan met Spanjaard Carlos Sainz.

Jacques Villeneuve: "Afgelopen weekend was goed, de eerste races van dit jaar van Vettel waren meer een voortzetting van de manier waarop bij de afgelopen twee jaar reed bij Ferrari."

Villeneuve vervolgt: Het was sneu om te zien. In Monaco maakte Vettel echter wel het verschil. De auto is niet helemaal wat het team ervan had gehoopt, want de oude Mercedes werkt niet met de nieuwe regels."

Boost

Villeneuve denkt dat het zelfvertrouwen van Vettel nu een positieve boost krijgt na het succes dat hij kende in de straten van Monaco. Villeneuve: "Misschien had hij gewoon zo'n goed weekend nodig om weer op gang te komen. Het is heel moeilijk te beoordelen, maar als het moeilijker wordt, zoals bij Ferrari, dan zie je dat de last op zijn schouders hem te veel wordt. Als het hem tegen zit, zal hij opnieuw overwegen of hij blijft of niet. Maar waarom zou hij stoppen als hij miljoenen verdient?"