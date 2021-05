Ralf Schumacher over Vettel: "Hij heeft nog drie races om Stroll de baas te zijn"

Sebastian Vettel kende een teleurstellend seizoen in 2020 tijdens zijn laatste jaar bij Ferrari. Veel fans hoopten dan ook dat hij in een nieuwe, frisse omgeving zijn oude vorm weer terug kon vinden. De feiten tonen echter een ander beeld. Veelal was teamgenoot Lance Stroll sneller dan de viervoudig wereldkampioen.

Wennen

Je zou kunnen beargumenteren dat hij nieuw in het team is en aan de auto moet wennen. Echter, Ex Formule 1-coureur Ralf Schumacher is van mening dat iemand van het kaliber van Sebastian Vettel nog slechts drie races heeft om zich te bewijzen voordat de excuses op zijn over waarom Vettel niet sneller dan Stroll is.

"Tijdens de komende paar races is het Vettel zijn taak om zijn teamgenoot te domineren", zo vertelt Ralf Schumacher aan Sky Sports Deutschland. "Hij is een viervoudig wereldkampioen. Hij moet wel."

"Als hij uiteindelijk niet flink beter is en daadwerkelijk in staat is om het team naar een nieuw niveau te tillen, dan moet je je op een gegeven moment afvragen of hij het wel allemaal waard is", zo vraagt Ralf zich retorisch af.

Schumacher vertelt verder: "Maar we zijn er nog niet. We moeten hem nog twee of drie races geven, maar daarna moet het probleem van het wennen aan de Aston Martin wel voorbij zijn."

Irritatie

Schumacher is van mening dat Vettel wel degelijk geïrriteerd zal zijn van het feit dat Lance Stroll op dit moment beter presteert. "Ik weet nog van de Formule 1 dat je - ook al is het een vrije training - aan jezelf begint te twijfelen als je achter je teamgenoot staat. Je gaat jezelf dan dingen afvragen als 'hoe komt het dat hij in die bocht sneller is', of 'hoe komt het dat hij tien meter later kan remmen dan ik'", zo legt Schumacher uit.

Schumacher besluit: "Dit knaagt aan Vettel, en dat is iets wat we al kunnen zien aan hem tijdens sommige interviews."