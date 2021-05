Bookmakers: Nikita Mazepin wordt de eerste uitvaller tijdens Grand Prix van Monaco

De bookmakers zijn het er eenduidig over eens: de eerste uitvaller tijdens De Grand Prix van Monaco wordt Nikita Mazepin.

Wie zijn geld zet op Nikita Mazepin als eerste uitvaller maakt kans op een viervoud van de inleg.

Weinig vertrouwen in de rookies

Op de gedeelde tweede plaats in het bedenkelijke lijstje namen van kansrijke uitvallers tijdens de Grand Prix in Monte Carlo staan de namem van Nicholas Latifi en Yuku Tsunoda. Als zij als eerste moeten uitstappen tijdens de Grand Prix van Monaco, is het uitgekeerde bedrag potentieel het tienvoudige van de inleg. De kans dat Mick Schumacher als eerste uitvalt tijdens de race in Monaco wordt lager in geschat; wie op hem geld in zet krijgt potentieel elk keer zoveel geld terug dan de inleg.

Monaco is onverbiddelijk

De muur in Monaco is onverbiddelijk; alle fouten worden keihard afgestraft. Zo ondervond ook Max Verstappen meermaals als rookie.

Tijdens de Grand Prix van Moncao komt het aan op stuurmanskunsten waarbij elk foutje wordt afgestraft door de altijd aanwezige vangrails.

De kansen lijken hoe dan ook erg klein dat er komend raceweekend discussies zullen ontstaan over het overschrijden van de 'track limits'.