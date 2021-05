Weersvoorspelling Monaco: Droog weekend verwacht in prinsdom

De straten van Monte Carlo vormen komend weekend het decor voor de vijfde race van het Formule 1-seizoen 2021, de Grand Prix van Monaco. Het krappe en slingerende stratencircuit in het prinsdom is al lastig genoeg zonder regen, laat staan wanneer de baan er nat bij ligt. De coureurs kunnen echter opgelucht adem halen, er wordt een droog weekend in Monaco voorspeld.

Zon en wolkenvelden zullen elkaar afwisselen, maar de kans op neerslag is te verwaarlozen. De temperatuur zal het hele weekend rond de 20, 21 graden schommelen. Het Grand Prix-weekend in Monaco kent een iets andere indeling, met de twee vrije trainingen op donderdag in plaats van vrijdag. Op vrijdag vindt er geen Formule 1-actie plaats in de straten van het prinsdom.

De wind zal in Monaco ook minder een rol spelen dan het in Portimao en Barcelona deed. De verwachte windsnelheid ligt tussen de 10 en 15 kilometer per uur en de rijders hebben daar tussen de bebouwing hoe dan ook minder last van dan op een open vlakte.