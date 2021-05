Foto's: De speciale Gulf-livery van McLaren voor GP van Monaco

McLaren hult zich komend weekend eenmalig in een andere kleurstelling. De Britse renstal ruilt het papaya met donkerblauw tijdelijk in voor een livery in de kleuren van sponsor Gulf, lichtblauw met fel oranje. De auto's van McLaren zullen alleen tijdens de Grand Prix van Monaco met deze retro kleurstelling ten tonele verschijnen. Coureurs Daniel Ricciardo en Lando Norris komen ook met retro helmdesigns in actie, maar die zijn nog niet bekendgemaakt.

Bekijk de foto's van de speciale tijdelijke livery van Monaco voor de Grand Prix van Monaco in ons foto-album: