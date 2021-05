'McLaren brengt aanstaande zondag groot nieuws naar buiten'

McLaren treedt aanstaande zondag met groot nieuws naar buiten, zo is van allerlei kanten in de paddock te horen. De Britse renstal organiseerde deze week een bijeenkomst voor de schrijvende pers, waarbij het medegedeelde onder embargo staat. Dat betekent dat geen van de aanwezigen mag delen wat daar besproken is.

Toch sijpelt her en der al wat door over wat McLaren aan gaat kondigen. De Britse organisatie is namelijk van plan om een WEC-programma op poten te zetten, zo luidt het verhaal. In welke hoedanigheid en voor welke klasse, daar is nog niets over bekend. De details van het programma zal McLaren zondag uit de doeken doen.

Zo breidt McLaren het autosportprogramma steeds verder uit. Naast een Formule 1-team beschikt de Britse organisatie ook over een eigen IndyCar-renstal en verwierf het eerder dit jaar een optie om toe te treden tot de Formule E. Daar lijkt nu ook een project om in 2023 in het World Endurance Championschip in te stappen bij te komen.