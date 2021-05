'Zege Hamilton behoedde Bottas voor pittig gesprek met teamleiding'

Het is dat Lewis Hamilton de overwinning voor Mercedes in de wacht sleepte in de Spaanse Grand Prix, anders had de teamleiding van de Duitse renstal nog een hartig woordje met Valtteri Bottas willen spreken. Dat vermoeden leeft bij oud Formule 1-coureur Jolyon Palmer. Bottas ging tijdens de race in Barcelona schoorvoetend aan de kant voor zijn teamgenoot, die op verser rubber stond.

De Fin is over het algemeen heel gehoorzaam, maar het duurde nu toch relatief lang voordat hij gehoor gaf aan de opdracht vanaf de pitmuur om Hamilton voorbij te laten. Uiteindelijk maakte het voor de uitslag weinig uit, maar de houding van Bottas zal binnen Mercedes toch wat vragen oproepen, zo denkt Palmer. Was dit een teken dat de Fin zijn rol als tweede viool niet meer wil spelen?

Palmer: "Bottas hield Hamilton voor tweederde van de ronde op, terwijl er zat mogelijkheden waren om hem erlangs te laten. Uiteindelijk remde hij iets eerder voor bocht 10 en zette hij de deur open, maar zeker niet wagenwijd. Hamilton verloor die ronde veel tijd, bijna anderhalve seconde. Dat was toch weer een extra ronde die hij moest besteden aan de jacht op Max Verstappen."

"Het had geen invloed op de uitslag, maar het had Mercedes duur kunnen komen te staan. Het zegt veel over de positie van Bottas binnen het team. Hij heeft zich eerder nederig en behulpzaam opgesteld, denk aan Rusland 2018, en dat hoort er in een titelstrijd gewoon bij. Valtteri speelt alleen de ondersteunende rol omdat is gebleken dat hij niet sterk genoeg is om een leidende rol te vertolken."

"Als ze hem hadden gevraagd om de leidende positie af te staan aan Hamilton, dan was het een ander verhaal geweest. Maar deze opdracht was om Lewis de race te laten winnen en ging niet ten koste van de kansen van Bottas, want hij deed toch al niet mee om de overwinning. Door de zege van Hamilton kan Mercedes het nu door de vingers zien, maar als hij net achter Verstappen was blijven steken had dit verregaande consequenties voor Valtteri kunnen hebben", besluit Palmer.