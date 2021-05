Verstappen maakt zich zorgen: "We hebben meer snelheid nodig om wereldtitel te winnen"

Red Bull moet duidelijk wat meer snelheid zien te vinden om te vechten voor het wereldkampioenschap 2021, zo heeft Max Verstappen toegegeven. Hoewel hij in Barcelona slechts een kleine marge achterstand had op de pole position van Lewis Hamilton, zijn de opmerkingen van de Nederlander het eerste teken dit jaar dat hij zich zorgen maakt over het feit dat hij de Mercedes-coureur niet naar de titel kan verslaan.

Op zaterdag kwalificeerde de Nederlander zich op de tweede plaats. Na een superstart kwam Verstappen meteen aan de leiding te liggen vanaf de eerste bocht, die hij eigenlijk niet meer afstond aan Hamilton, tot enkele ronden voor het einde. Lewis Hamilton was een keer extra naar de pitbox geweest voor nieuwe banden, wat hem voordeel bracht qua snelheid in de laatste ronden.

In eigen hand

Zodoende kon hij zonder moeite de Red Bull-coureur inhalen, wat resulteerde in een overwinning in Spanje. Het resultaat van Verstappen was niet slecht, maar ondanks een tweede plaats zag hij de Mercedes-coureur weer uitlopen in het kampioenschap.

"Ik sta altijd liever eerste, dan heb je alles in eigen hand", zei Verstappen tegen Ziggo Sport. "Ik denk dat ik er het maximale uit heb gehaald. Het is niet voor niets dat ik normaal gesproken twee Mercedes voor me heb of ik zit er tussenin. We moeten duidelijk wat snelheid vinden om ze echt te kunnen verslaan."

Het lijdt geen twijfel dat Red Bull dit seizoen het gat naar Mercedes heeft gedicht, maar Verstappen suggereert dat dit niet helemaal genoeg is.

"We wisten waar onze zwakke punten waren, maar als je voor het kampioenschap wilt gaan, moet je echt een stap extra zetten. Maar dat weten we al", zei hij.