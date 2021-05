Bottas na eenzame derde plek GP Spanje: "Vandaag ging het om kleine details"

Valtteri Bottas startte de Grand Prix van Spanje vanaf de derde plek. Na lang vastgezeten te hebben achter Charles Lelerc haalde hij de Monegask eindelijk in, hij finishte daarna op een eenzame derde plaats.

"Wat het lastig maakte vandaag, was dat ik een plek verloor aan het begin van de race", zo vertelde Valtteri Bottas aan Jenson Button. "Ik raakte de plek kwijt in bocht 3 - ik zag Charles eigenlijk helemaal niet, maar ik denk dat hij een betere lijn koos daar. Daarna zat ik best wel lang achter hem vast. Dit zorgde ervoor dat het plan voor de race werd aangetast, alhoewel mijn tempo vandaag best prima was."

Jenson Button vroeg daarna of hij en het Mercedes-team eventueel een andere strategie konden toepassen om weer terug bij de top 2 in de buurt te komen. Bottas geeft aan dat niet zeker te weten. "Ik denk dat het vandaag om kleine details ging", zo vertelt Bottas verder. "Het tempo zat op zich wel goed. We hebben vandaag als team goede punten gescoord, maar nog steeds niet een perfecte score."

"Ik had een goede start, maar met de huidige auto die zo breed zijn was er simpelweg gewoon geen ruimte om erlangs te komen; ik had daarvoor een vrij goede start. Dat was gewoon pech", zo concludeert Valtter Bottas.

Met deze derde plek scoort Bottas vijftien punten om zodoende naar P3 in het klassement te gaan. Hij staat op 47 punten, 33 punten achter tweede plek Max Verstappen.