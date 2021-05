Felix da Costa wint e-Prix Monaco in sensationele laatste ronde

Onder toeziend oog van Prins Albert heeft Antonio Felix da Costa op een spectaculaire de e-Prixs van Monaco gewonnen. Op het legendarische parcours greep de DS Techeetah-coureur in de allerlaatste ronde met een fantastische uitremactie op Mitch Evans de leiding. Robin Frijns pakte P2, door op de streep met een paar duizendsten voorsprong Evans in te halen. De Nieuw-Zeelander moest vertragen op het eind door een bijna lege accu.

Titelverdediger Felix da Costa vertrok van pole voor Frijns. Het veld kwam goed de eerste bocht door, maar bij de hairpin was het duwen en trekken. Alexander Sims was de dupe hiervan en beschadigde zijn bolide en moest uitvallen.

Frijns voerde ondertussen de druk op bij Felix da Costa. Na enkele rondjes, haalde de Envision Virgin Racing-coureur de Portugees in bij de eerste bocht en nam de koppositie over.

Frijns nam als een van de laatste aan de kop zijn eerste van zijn twee verplichte attack modes. De nummer vier in het kampioenschap verloor daardoor tijdelijk zijn leidende positie aan Felix da Costa. Die pakte de Nederlander alweer snel terug op dezelfde manier als aan het begin van de race.

Na de laatste ronde attack modes, behield Frijns de leiding met vlak achter zich een ontketende Felix da Costa. Het was afwachten tot een aanvalspoging. En die kwam er in de tunnel. De titelverdediger kon Frijns makkelijk passeren. De Nederlander moest daarna ook Evans voorbij laten en op zijn energie letten.

Met nog vijftien minuten te gaan, werd de wedstrijd geneutraliseerd door een stilstaande auto van René Rast. Die had in een duel bij bocht 1 schade opgelopen en kon niet meer verder. De oud-DTM-kampioen was daarmee de tweede uitvaller.

Met ongeveer nog 6 minuten op de klok, werd het veld weer losgelaten. Evans die de gehele wedstrijd achter de twee koplopers reed, kwam aan de leiding. Maar Evans kon niet wegrijden omdat hij energie moest besparen en dat zorgde voor een heel treintje achter hem. Felix da Costa zocht op P2 naar een gat die er niet was, want Evans hield zich breed.

Toch vond de Portugees in de laatste ronde er eentje na de tunnel. In een ultieme poging zette de titelverdediger zijn wagen naast die van Evans en kon net voordat de baan ophield hem passeren. Met rokende banden stak Felix da Costa hem voorbij.

Evans kwam verder in de problemen vanwege een uitstapje naast de baan en omdat hij bijna geen energie meer over had. Frijns profiteerde vlak voor de streep en kon de wedstrijd eindigen op P2, op de plek waar hij begon. Door dit resultaat neemt hij de leiding over in het kampioenschap en staat vijf punten voor op de Vries.

De Vries kon geen punten scoren door zijn tegenvallende kwalificatie. Vanaf P23 naar voren rijden in de smalle straten van het prinsdom, is zo goed als onmogelijk. Het is dan ook niet gek dat de Mercedes-coureur grotendeels achteraan bungelde. Het rampweekend werd compleet door een uitvalbeurt in de slotfase.