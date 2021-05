Lewis Hamilton tevreden na eerste dag GP Spanje: "Deze baan is geweldig"

Lewis Hamilton kan dit weekend zijn honderdste pole position halen. Daarvoor is hij goed op weg, want hij sloot de vrijdag van de Grand Prix van Spanje als snelste af. Echter, de zevenvoudig wereldkampioen is van mening dat het altijd beter kan.

"Vandaag was een goed begin van dit weekend", zo vertelt Lewis Hamilton, die overigens lovend is over het Circuit de Barcelona-Catalunya: "Deze baan is geweldig!"

"De balans voelde enigszins het zelfde aan als de race in Portugal", zo vertelt Hamilton verder. "Het ziet er wederom ook uit dat het vrij dicht op elkaar zit. Ook al leek het dat we vandaag snel waren, we zullen nog steeds hard moeten blijven werken. Ik denk dat het werk aan deze auto nooit klaar is; we weten welke kant we op willen wat betreft de balans van de auto, dus we finetunen het per keer."

Hamilton is niet zeker of het feit dat ze een stap hebben kunnen zetten tussen de eerste twee vrije trainingen in Spanje. "Ik weet niet of we sneller zijn geworden in de tweede sessie, maar ik hoop dat het team veel kan leren uit de data en dat we morgen een betere balans hebben. Je merkt hier absoluut dat de setup van de auto zich niet drastisch manifesteert als vorige week omdat het weer zo'n andere baan is", zo vertelt Hamilton verder.

Hamilton meent ook dat hij het fantastisch vindt om te zien hoe de andere teams naar voren komen. "Ik vind het fantastisch om te zien wat voor vooruitgang Ferrari en McLaren aan het boeken zijn, en ook Alpine! Ik vind het geweldig om te zien hoe goed zij het doen, dit zorgt voor gezonde prestatiedruk bij ons, wat voor ons een goed iets is", zo concludeert Hamilton.