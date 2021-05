Perez over lastige eerste dag in Spanje: "We hadden steeds veel haast"

Sergio Perez kende naar eigen zeggen een lastige eerste dag op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De Mexicaan sloot de eerste vrije training af als negende en de tweede vrije training af als tiende. Hij hoopt, echter, morgen alsnog mee te kunnen doen met de coureurs van Mercedes.

"Het was lastig vandaag", zo vertelt Perez. "We hadden wat vertraging in beide sessies wat betekende dat we dingen overhaast moesten doen en daardoor ook met veel verkeer om ons heen reden - met minder vrije training tijd dit jaar is het erg belangrijk om veel ronden op de klok te zetten. We zullen vanavond wat tijd moeten besteden om de wagen beter te begrijpen om meer snelheid te vinden - vooral over één ronde", zo vertelt Perez verder.

Ondanks het aanzienlijke verschil over één ronde is Sergio Perez wel tevreden over de snelheid over meerdere ronden. "Ik denk dat onze race pace sterker is, maar ook daar is nog veel werk voor te verrichten. We moeten zoveel mogelijk zien te vinden want kwalificatie is met name hier erg belangrijk. Hopelijk kunnen we wat snelheid vinden en morgen gewoon weer meedoen", zo concludeert Perez.