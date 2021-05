Sebastian Vettel krijgt dit weekend ook de updates die Lance Stroll al had

Dit weekend krijgt Sebastian Vettel's Aston Martin dezelfde nieuwe aerodynamische onderdelen waarmee Lance Stroll afgelopen week al reed in Portugal.

Het team laat weten dat Vettel tijdens de Grand Prix van Portugal in het nadeel was ten opzichte van Stroll, omdat het team maar één van de auto's kon voorzien van een nieuw aerodynamisch pakket. De keuze viel daarbij op Stroll. Dit weekend krijgt ook Sebastian Vettel datzelfde nieuwe aerodynamische pakket ook op zijn AMR21.

De nieuwe onderdelen brachten Lance Stroll niet verder dan de zeventiende snelste tijd tijdens de kwalificatie, terwijl Vettel met het 'oude' materiaal kwalificeerde op de tiende plaats. Stroll's slechte kwalificatie werd veroorzaakt door een slechte timing: hij kwam in verkeer terecht. Vettel finishte als dertiende, Stroll kwam erachter als veertiende over de streep.

Hoofdengineer Tom McCullough analyseert waarom Stroll in het voordeel was met zijn nieuwe aerodynamische pakket.

McCullough: "De update verbetert met name de luchtstroom rondom de vloer van de auto. “In de race ging Sebastian slipped van P10 naar een P13, terwijl Lance juist klom van P17 bi de start tot een P14 aan de finish. Je hoeft dan ook geen doorgeleerde wiskundige te zijn om te realiseren dat de prestaties van hun bolides tegengesteld waren. Het zit hem erin dat Sebastian Vettel zonder de aerodynamische verbeteringen het niet voor elkaar kreeg om voor drie auto's te blijven die achter hem waren gekwalificeerd. Tegelijkertijd zie je dat met de nieuwe updates Lance Stroll juist drie auto's wist in te halen die voor hem waren gekwalificeerd."

Vettel kijkt uit naar de Spaanse Grand Prix dit weekend op het bekende circuit nabij Montméo.

Vettel: "Tijdens de vorige race bleek duidelijk dat wij meer een sterke racesnelheid hebben dan dat we snel zijn over een enkele getimede ronde, dus we zien ernaar uit om te verbeteren op de zaterdag om zodoende de beste kans te hebben op een puntenfinish op zondag."



Hij vervolgt: "We weten namelijk allemaal dat het op zondagmiddag nogal lastig kan zijn om hier in te halen in Barcelona, dus het is van belang dat we onze zaterdagen verbeteren om onze kansen te vergroten.”

McCullough geeft toe dat het niet ideaal is dat niet beide auto's tegelijkertijd dezelfde update kregen.

“In de ideale wereld, wil je dat je allebei de coureurs tegelijkertijd hetzelfde materiaal krijgen, maar dat is echt niet altijd mogeiljk. Aero-onderdelen vergen nu eenmaal veel tijd om te ontwikkelen, te testen, te verbeteren en te produceren en ze worden in series gemaakt, niet parallel", voegt hij toe.

Hij verduidelijkt: "Dus soms blijkt dat je beter één set kunt bouwen dat op tijd klaar is voor het transport naar de eerstvolgende Grand Prix. Maar bij de Grand Prix in Barcelona verwachten we genoeg onderdelen gebouwd te hebben zodat we beide coureurs hetzelfde materiaal kunnen bieden."

Aston Martin staat 48 punten achter op McLaren. Het team wil dat gat kleiner maken in Spanje.