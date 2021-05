Ecclestone verandert standpunt sprintraces: ''Het is totale nonsens"

Voormalig F1-baas Bernie Ecclestone is 180 graden gedraaid in zijn mening over sprintraces. De 90-jarige Brit stond er eerst open voor, maar vindt nu het nieuwe kwalificatieformat helemaal niks.

''Wat ze hebben besloten is totale nonsens'', zei Ecclestone tegen het Duitse Sport Bild. De Brit is bang dat alleen de snelste teams hier voordeel bij hebben. ''De winnaar van de sprintraces krijgt punten en een eerste plek op de grid. Het zal geen effect hebben over wie de beste coureur is aan het einde van het seizoen.''

Ecclestone had een ander plan om het vooraan spannender te maken. ''Mijn orginele idee was om de winnaar van de kwalificatierace misschien tien punten te geven en hem te laten starten vanaf de tiende plaats in de race, zodat we kunnen zien hoe goed zijn kwaliteiten zijn.''