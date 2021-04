Vettel staat open voor sprintraces, maar is ''tegen het maken van chaos''

Deze week werd bekend dat er drie sprintraces komen voor dit seizoen, op Silverstone en twee nog onbekende locaties. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel is niet happig op dit nieuwe format, maar wil het toch een kans geven.

"Het is duidelijk dat het besloten is, dus we gaan het proberen", vertelde hij aan de media voorafgaand aan de Portugese Grand Prix. "De redenering hierachter, er zijn waarschijnlijk twee manieren om het uit te leggen, maar de officiële is dat het spannender zou moeten zijn. We zullen zien of het spannend wordt. Ik hoop het."

Vettel hoopt echter dat de sprintkwalificatie wordt geschrapt als het geen succes blijkt te zijn. "Als het spannender blijkt te zijn en de mensen het leuk vinden, dan zullen we misschien allemaal moeten resetten en aanpassen. Als ze het niet leuk vinden en wij vinden het niet leuk, dan moeten we ermee stoppen", legde hij uit.



De Aston Martin-coureur is geen fan van kunstmatige spanning en wacht af wat sprintraces daadwerkelijk oplevert. "Ik ben over het algemeen tegen het met opzet creëren van chaos, anders zou je net zo goed dobbelstenen kunnen gooien. Maar we zullen zien. Hopelijk komen de auto's steeds dichter bij elkaar, zodat we niet over meer van deze dingen hoeven na te denken. Maar zoals ik al zei, nu ben ik behoorlijk open en we zullen zien hoe het afloopt. "