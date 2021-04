Opnieuw strenge monitoring track limits bij Portugese Grand Prix

Track limits is tot nu toe een veelbesproken onderwerp in het 2021 Formule 1-seizoen. In Bahrein was bocht 4 een plek waar veel coureurs hun tijd kwijtraakten tijdens getimede ronden, maar in de race werd het overschrijden ervan vaak misbruikt. Ook op Imola raakten veel coureurs hun tijd kwijt bij het overschrijden van deze limieten. Ook voor aankomend raceweekend op Portimão is het weer raak.

Track limits zullen vanaf de eerste vrije training al gemonitord worden, zo weet Racefans.net te melden. Tijdens de eerste dag van de Grand Prix van Portugal vorig jaar raakten de coureurs 125 keer hun rondetijd kwijt. Dit gebeurde met name wanneer coureurs over de witte lijn bij het uitkomen van bocht 1 gingen.

Als gevolg heeft de sport een verandering toegepast hoe deze track limits gemonitord zouden gaan worden. "Elke coureur die met vier wielen over de rood-witte kerb gaat heeft de baan verlaten." Deze regel zal ook gehanteerd worden voor de Grand Prix van Portugal van dit jaar.

Ook bij het uitkomen van de bocht "Galp" (bocht 15) worden track limits gemonitord. Deze snelle, hellende bocht rechtsaf heeft veel run-off, waardoor het voor coureurs verleidelijk wordt om tijd te winnen door een ruimere bocht te nemen. Volgens de meest recente notities van Michael Masi heeft een coureur daar de baan verlaten als "geen deel van de wagen meer contact maakt met het asfalt". Indien coureurs hier overheen gaan zal de huidige ronde, maar ook de ronde daarna verwijderd worden.

Indien coureurs tijdens de race meer dan drie keer track limits overschrijden zullen zij een zwart met witte vlag te zien krijgen. Indien zij daarna nóg een keer die track limits overschrijden zullen zij gerapporteerd worden aan de race director. Zo kregen Lance Stroll en Romain Grosjean tijdens de race vorig jaar allebei een penalty voor het te vaak overschrijden van deze track limits.