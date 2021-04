Hoeveel krachtbron-elementen hebben de coureurs tot nu toe al gebruikt?

De turbo-hybride V6-motoren zijn enorm complex. De levensduur is daarom dan ook vele malen korter dan een conventionele krachtbron, en is daarom dan ook in staat om veel minder kilometers te maken zonder aanzienlijk vermogen te verliezen. Echter, van elk van de zes onderdelen waaruit de huidige krachtbron bestaat mogen de teams slechts drie daarvan gebruiken over een heel seizoen zonder daar gridstraffen voor op te lopen.

De huidige V6-krachtbron bestaat uit een verbrandingsmotor, turbo, MGU-H, MGU-K, energystore, en control electronics. Indien een coureur meer dan drie van elk over een seizoen gebruikt, geldt daarvoor vijf plaatsen gridstraf per individueel geïntroduceerd onderdeel. Dit is de reden waarom sommige coureurs die normaal gesproken vooraan het veld staan ineens als laatste starten.

In onderstaand overzicht is te zien hoeveel van elk onderdeel er is geïntroduceerd per coureur. Opvallend is dat drie van de vier Honda-coureurs al nieuwe onderdelen hebben moeten nemen. Yuki Tsunoda zit zelfs al op zijn derde energystore en control electronics. Gezien het feit dat er pas twee races opzitten is de kans aanwezig dat deze drie coureurs ergens in het seizoen gridstraffen moeten incasseren.