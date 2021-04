Haas rijdt met een eerbetoon aan overleden ex-teamgenoot op VF-21

Nikita Mazepin en Nick Schumacher zullen dit weekend met een eerbetoon voor een overleden ex-teamgenoot van Haas op de VF-21 rijden. Martin Shepherd, een oud teamgenoot van Haas en Mercedes, is afgelopen weekend overleden aan serieuze verwondingen die hij in 2019 aan een motorongeluk heeft overgehouden. Ook het Haas team zelf zal als eerbetoon een zwarte armband dragen tijdens de het raceweekend op Portimão.

We will sport this tribute to Martin on the nose of our cars this #PortugeuseGP weekend. pic.twitter.com/QIDU2Kj41m