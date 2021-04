Gerucht: Ook GP Monaco zal worden gehouden zonder toeschouwers

Zoals vele andere Formule 1-races dit jaar zal ook de iconische race op de straten van Monte Carlo zonder toeschouwers worden gehouden, zo weet Spaanse Formule 1-verslaggever Albert Fabrega te melden.

De tribunes lang de straten staan inmiddels al een tijdje, maar Albert Fabrega meldt dat daar geen mensen op mogen gaan zitten. Zo kunnen alleen de inwoners van Monte Carlo zelf de race in levende lijven zien.

De bond heeft op dit gerucht vooralsnog geen bevestiging gegeven, maar gezien het feit dat de race al over minder dan een maand plaats zal vinden zal dit hoogstwaarschijnlijk snel bevestigd worden.

Pues parece el GP de Mónaco se disputará a puerta cerrada. Sin público en las gradas.



It seems that Monaco GP will happen behind closed doors. No fans in the stands.