GP Canada vervangen voor GP Turkije

Turkije staat voor 2021 toch op de kalender van de Formule 1. Istanbul Park zal de Grand Prix van Canada vervangen, die vanwege coronamaatregelen geen doorgang vindt.

In 2020 diende de Grand Prix in Turkije ook als noodoplossing voor het opvullen van het raceschema. Lewis Hamilton won deze verregende wedstrijd in stijl en behaalde daarmee zijn zevende wereldtitel. De race was toen tegen het einde van het seizoen.