Helmut Marko: "Format met sprintraces moet zich eerst bewijzen"

De Formule 1 gooit het concept met een sprintrace op de zaterdag tijdens een Grand Prix-weekend zonder moeite weer overboord als het experiment dit jaar geen succes blijkt te zijn. Dat verkondigde Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko aan Sport1. De Formule 1 probeert het nieuwe format dit seizoen drie keer uit: sowieso in Silverstone en waarschijnlijk ook in Monza en Sao Paulo.

Daarna maakt de koningsklasse van de autosport de rekening op. Marko: "We weten pas nadat we drie keer proefgedraaid hebben met dit format of het een succes kan zijn. Als het systeem zich niet bewijst dit jaar, dan zal de Formule 1 teruggrijpen op het conventionele format. Maar we geven de sprintraces de kans om zich te manifesteren dit seizoen."

Volgens de Oostenrijker is het uitgedachte format in ieder geval logisch. "Dat hoor ik in ieder geval van onze strategen en zij kunnen het weten, want zij hebben deze plannen samen met hun collega's van de andere teams uitgedokterd. Het zorgt wel voor een andere benadering van het weekend, aangezien er op vrijdag weinig tijd is voor lange runs. Alles staat in het teken van de kwalificatie later die dag."

"En na de kwalificatie hebben we niet veel mogelijkheden meer om aan de wagens te sleutelen, dan gelden de parc fermé-restricties. Het is ook een significante verandering dat een Grand Prix-weekend nu 29 punten op kan leveren, drie meer dan normaal. Dat zijn allemaal dingen waar we rekening mee moeten houden", aldus Marko.