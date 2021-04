Schema persconferenties voor de Grand Prix van Portugal 2021

De internationale autosportbond FIA heeft het schema voor de persconferenties voor de Grand Prix van Portugal 2021 bekendgemaakt. Donderdag komen de rijders aan het woord, vrijdag is het de beurt aan de teambazen en directeuren en na zowel de kwalificatie als de race spreekt zoals gebruikelijk de top drie uit die sessie.

De Formule 1 heeft er dit seizoen gewoonte van gemaakt om alle coureurs aan bod te laten komen tijdens de persconferentie op donderdag. Dit gebeurt in tweetallen, waarbij in Bahrein de keuze was gemaakt om de rijders per team in te delen. In Imola husselde de FIA het veld door elkaar en dat is ook morgen in Portimao het geval.

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen zit bijvoorbeeld in het zevende duo, samen met Haas F1-rookie Nikita Mazepin. Lewis Hamilton van Mercedes is gekoppeld aan Ferrari-rijder Carlos Sainz, terwijl na Verstappen en Mazepin de teamgenoten van de twee racewinnaars van dit jaar aan de beurt zijn, Valtteri Bottas en Sergio Perez. De persconferentie begint om 14.00 uur lokale tijd, dat is 15.00 uur Nederlandse tijd, met het duo Pierre Gasly (Scuderia AlphaTauri)-Fernando Alonso (Alpine).

Op vrijdag schuiven dan McLaren-directeur Zak Brown, Mercedes-teambaas Toto Wolff en Red Bull Racing-teambaas Christian Horner aan. Het andere drietal bestaat uit Alpine-directeur Marcin Budkowski, Toyoharu Tanabe van Honda en Laurent Mekies, sportief directeur bij Ferrari. Deze persconferentie begint om 13.00 uur lokale tijd, dat is 14.00 uur Nederlandse tijd.