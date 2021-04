Felipe Massa: "Mercedes moet George Russell een kans geven"

George Russell is een supercoureur die een kans verdient om voor het Mercedes-fabrieksteam te racen. Dat is de mening van voormalig Ferrari-coureur Felipe Massa, die ter gelegenheid van zijn 40ste verjaardag een interview gaf aan La Gazzetta dello Sport.

Toen hem werd gevraagd naar Valtteri Bottas, die dit jaar moeite heeft om te matchen met Lewis Hamilton, zei Massa dat hij denkt dat de prestatie van de Fin verband houdt met zijn spirituele kant.

"Het is niet makkelijk om jezelf te vergelijken met een kampioen als Lewis Hamilton", zei de Braziliaan.

Op pole position om Bottas op te volgen, staat de 23-jarige George Russell, die een spraakmakende crash en confrontatie met de huidige Mercedes-coureur op Imola had.

"George is een supercoureur, ook al heeft hij een fout gemaakt in Imola. Ik waardeer het feit dat hij zich verontschuldigde nadat hij was gekalmeerd. Het was een teken dat hij meer volwassen wordt. Hij verdient een kans en ik hoop dat Mercedes hem op een gegeven moment die kans geeft", zei Massa.