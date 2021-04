F1-baas Domenicali: "Europese race moet mogelijk plaats maken voor Miami"

Stefano Domenicali zegt dat een huidige Europese race zou kunnen worden geschrapt om plaats te maken voor de nieuwe GP van Miami volgend jaar. De F1-CEO staat er echter op dat de nieuwe race in de Verenigde Staten het bestaande evenement in Austin niet zal vervangen.

"Een ja tegen Miami betekent niet een nee tegen Austin", zo maakte Domenicali duidelijk tegen Speed Week. "Dat contract loopt bijna af, dat is waar, maar we werken eraan. We willen beide races op de kalender hebben."

Maar de Italiaan geeft toe dat er misschien nog een race plaats moet maken, zodat de kalender niet verder reikt dan de huidige 23 races.

Spaanse Grand Prix

Spaanse media speculeren dat het de Spaanse GP zou kunnen zijn, aangezien het Circuit de Catalunya nog geen akkoord heeft weten te bereiken over een nieuw contract voor 2022.

"Dat zou kunnen, want we moeten realistisch blijven en we kunnen geen 52 raceweekenden per jaar organiseren", zei Domenicali op de vraag of er een Europese race zou kunnen gaan. "Maar het goede is dat we veel interesse krijgen, waardoor we unieke en interessante evenementen kunnen organiseren."