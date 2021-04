Het tweede Formule 1-weekend van dit jaar is alweer achter de rug. Het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari te Imola was gastheer voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Namens Aston Martin verzamelde Lance Stroll wat punten door als zevende te finishen, al veranderde dat later door een straf in een achtste plaats. Teamgenoot Sebastian Vettel was de dupe van remproblemen die op weg naar de grid opspeelden. Aston Martin vat het Grand Prix-weekend in Imola samen in het volgende filmpje: