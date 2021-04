Sebastian Vettel loopt achter de feiten aan na gemankeerde voorbereiding

Sebastian Vettel zal zich naarmate de tijd verstrijkt steeds meer thuis gaan voelen bij zijn nieuwe werkgever Aston Martin en in zijn nieuwe auto, de AMR21. Dat verkondigt Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer in een reactie op de tegenvallende prestaties van Vettel tot nu toe. Dat de Duitser nog niet tot wasdom is gekomen, is een gevolg van zijn gemankeerde voorbereiding.

Op weg naar het seizoen 2021 hadden de teams en coureurs slechts drie testdagen. Dat betekent bij een eerlijke verdeling anderhalve testdag per rijder. Vettel verloor een halve dag door betrouwbaarheidsproblemen en loopt daardoor nu achter de feiten aan. De viervoudig wereldkampioen is nog niet helemaal gewend aan zijn nieuwe werkomgeving.

Szafnauer rekent dat zichzelf aan. "Wat ik het meeste betreur is dat we deze winter niet zo betrouwbaar waren als we hadden moeten zijn. Sebastian heeft daardoor significant veel tijd verloren bij de wintertest en de tijd was met anderhalve dag al beperkt. Hadden we hem toen meer kunnen laten rijden, dan had hij zich nu op een ander punt in zijn leercurve bij ons bevonden."

"Sebastian heeft torenhoge verwachtingen van zichzelf en werkt onvermoeibaar om dat leerproces te versnellen. Hij gaat niet bij de pakken neerzitten, hij zet die frustratie om in vastberadenheid om zo snel mogelijk zijn tempo te verbeteren. Het was niet zijn schuld dat de remmen oververhit raakten op weg naar de grid in Imola. En het was ook niet zijn fout dat hij een straf ontving."

Het is bij meer rijders die een overstap gemaakt hebben te zien dat ze tijd nodig hebben om te wennen. "Ik heb met Sergio Perez gesproken", aldus Szafnauer. "Bij Red Bull Racing hanteren ze een andere filosofie dan wij en voor hem geldt hetzelfde als voor Sebastian. Het vergt gewoon tijd om alle geheimen van de nieuwe auto te ontdekken en zo alles uit het pakket te kunnen halen."