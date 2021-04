Lewis Hamilton bejubelt veroordeling van agent die George Floyd doodde

Mercedes-coureur Lewis Hamilton is opgelucht met het vonnis in de zaak tegen Derek Chauvin, de politieagent die vorig jaar in opspraak raakte vanwege zijn hoofdrol bij de dood van arrestant George Floyd. Chauvin drukte negen minuten lang met zijn knie op de nek van Floyd, die daardoor geen adem kon halen en uiteindelijk bezweek. In de rechtszaak tegen de agent is hij door de jury op alle punten schuldig bevonden, waardoor hem nu een lange gevangenisstraf boven het hoofd hangt.

Hamilton bejubelt de veroordeling van Chauvin op zijn social media-kanalen. "Rechtvaardigheid voor George! Het is lastig om de emoties die ik nu voel te omschrijven. Derek Chauvin is schuldig bevonden. Het is voor het eerst dat een witte officier veroordeeld is voor het doden van een zwarte man in Minnesota. Dit is monumentaal, de dood van George is niet geheel tevergeefs geweest."

"Tegelijkertijd is dit slechts één stap in de richting van een meer gelijkwaardige gemeenschap. Sinds de dood van George zijn vele andere zwarte mensen nodeloos gedood door politieagenten en we moeten ervoor zorgen dat we dit momentum vast weten te houden. De strijd is nog niet voorbij en we hebben nog een hoop te doen. Mijn gedachten gaan uit naar de familie en nabestaanden van George, ik hoop dat er nu een gevoel van vrede over hen neer kan dalen."

Sinds de dood van Floyd werpt Hamilton zich in de Formule 1 nog meer op als voorvechter van gelijke behandeling voor iedereen. De zevenvoudig wereldkampioen was vorig seizoen bijvoorbeeld initiatiefnemer voor het knielen voor de start van een Grand Prix en droeg ook meermaals kleding met teksten om zijn afschuw over de verrichtingen van de politie in de VS te uiten.