Lando Norris zat eerste rang bij schrikmomentje van Max Verstappen

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen boekte een mooie zege in de Grand Prix van Emilia-Romagna, maar het had weinig gescheeld of de race was heel anders verlopen. In de ronde op weg naar de herstart na de rode vlag-situatie ging de Nederlander bijna in de rondte bij Rivazza 1. Wonder boven wonder wist hij de RB16B in het rechte spoor te krijgen en zijn weg te vervolgen alsof er niks was gebeurd.

McLaren-rijder Lando Norris zat eerste rang toen hij het voor zich zag gebeuren, met alleen Charles Leclerc tussen hem en Verstappen. "Ik had er mooi zicht op. Het was vrij grappig eigenlijk. Charles had Max voorbij kunnen gaan, in mijn ogen. Max was de controle kwijt en sloeg haaks linksaf, en Charles trapte op de rem en ging langzamer rijden. Op een gegeven moment had hij Max in kunnen halen, want de auto van Max stond meer in de richting van de omheining dan in de richting van de baan."

Zelf had hij niet geaarzeld, bezweert Norris. "We moeten misschien aan de mensen die het voor het zeggen hebben vragen of het überhaupt had gemogen. Wat is de regel als iemand op zo'n moment naast de baan belandt? Max ging erg langzaam, Charles had hem voorbij kunnen gaan. Ik weet het niet. Als ik tweede had gelegen, dan was ik ervoor gegaan. Het is een kans om te winnen, dat is het risico wel waard."

Leclerc laat weten dat hij het wel overwogen heeft, maar dat zijn positie houden het juiste was om te doen. "Ik heb er wel aan gedacht om Max in te halen, maar ik nam tegelijkertijd gas terug. Achteraf denk ik dat dit de juiste beslissing is geweest, Max hield met één wiel contact met het asfalt. Ik hield in omdat hij niet volledig spinde. Ik overwoog het, maar toen was hij alweer terug voor mijn neus en was het dus te laat."

Wedstrijdleider Michael Masi geeft uitsluitsel. Verstappen had ook bij een spin zijn leidende positie terug mogen pakken, onder voorwaarden. "Na een neutralisatie geldt zo'n ronde wel als raceronde, maar wel volgens de principes van een formatieronde. Dus als een van de rijders zijn positie kwijtraakt, kunnen ze die weer voor zich opeisen zolang het voor de eerste safety car-lijn is."