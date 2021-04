Max Verstappen bij Jack Plooij na lastige GP Emilia Romagna: "Mijn hart stond wel een klein beetje stil"

Max Verstappen heeft op briljante wijze de Grand Prix van Emilia Romagna weten te winnen. Waar de Nederlander startte vanaf P3, wist hij vóór de eerste bocht al voorbij te gaan aan Lewis Hamilton en Sergio Perez. Daarna heeft hij deze positie niet meer uit handen gegegven.

"De start was erg goed", zo legt Max uit tegenover Jack Plooij. "Dit was altijd een probleem om met de Honda-motor te starten als er regen lag, maar daar hebben we afgelopen winter veel tijd aan besteed en we hebben de juiste keuzes gemaakt met betrekking tot de start-instellingen."

"Toen Max gevraagd werd naar de strategie tijdens de race, had Max zijn antwoord klaar liggen. "Als er maar één droge lijn is, wil je eigenlijk nooit de eerste zijn die die gok waagt", zo legt Max uit. "Je wil dan eigenlijk eerst naar iemand anders kijken en dan kijken hoe de sectortijden zijn. Vettel ging als eerste naar binnen, en we konden aan zijn sectortijden zien dat hij net ietsje sneller was dan de intermediate-band. Als we een paar ronden eerder naar binnen waren gegaan dan was het een stuk lastiger geweest", zo vertelt Verstappen verder.

Jack Plooij vroeg ook nog wat er gebeurde vlak voor de herstart, toen Verstappen in beeld verscheen terwijl hij van de baan gleed in de voorlaatste bocht. Jack Plooij zei tegen Max dat waarschijnlijk heel Nederland hun hart stilstond op dat moment. "Ja, de mijne ook wel een beetje", zo vertelt Max lachend. "Zo heb ik toch net als gisteren weer een beetje het gras gemaaid hier. Maar, zonder dollen, zo zie je maar hoe verraderlijk dat is; koude banden, iets te laat remmen of iets te fel gas geven en je ligt er zo af."

Ook vroeg Jack Plooij nog of het nut had om voor de snelste raceronde te gaan in de slotfase van de race. "Dat zat er niet meer in", zo geeft Max toe. "Lewis had tijdens die ronde DRS - dat is al zo'n 3 à 4 tienden - maar ook die mega slipstream die hij had. Dan lig ik al zo'n halve seconde achter dus daar is geen beginnen aan."

Verstappen liet weten dat deze zege de teleurstelling van vorige week niet goedmaakt, maar dat hij wel erg te spreken is over hoe goed Red Bull Racing het hier dit weekend heeft gedaan. Volgende keer dat de Formule 1 racet is het op Portimao in Portugal, waar Verstappen vorig seizoen derde werd.