Horner over megastart en winst Verstappen: "Geweldige prestatie!"

Max Verstappen heeft zijn eerste Grand Prix van het jaar gewonnen. Het is nog nooit voorgekomen dat de Nederlander zo vroeg in het seizoen een race wint, omdat Red Bull Racing altijd traag uit de startblokken komt. Dat was dit seizoen niet het geval, en dat zagen we al in Bahrein, drie weken geleden.

Vandaag in Imola kon hij het wel afmaken, en de opluchting bij de Nederlander was groot. Ondanks dat hij derde startte had de 23-jarige Verstappen een megastart en kwam direct aan de leiding. Na de rode vlag spinde Max vlak voor de herstart nog half van de baan maar dat wist hij goed op te vangen.

Het resultaat mag er wezen, want na 2 races in 2021 staat Verstappen op de tweede plaats in het kampioenschap, slechts één punt achter Lewis Hamilton.

Perfecte race Max

Red Bull-teambaas Christian Horner is blij met de winst in Imola van Verstappen: "Een geweldige prestatie van Max vandaag. Het waren moeilijke omstandigheden voor iedereen. Behalve dat kleine moment dat hij even van de baan ging, dat was de enige fout die hij de hele middag maakte, reed hij een perfecte race en die overwinning heeft hij het verdiend."

"Max kreeg een megastart en presteerde het om aan de binnenkant van Lewis te komen en kon daardoor de inhaalactie inzetten. Daarna kon hij wegrijden. Het is altijd moeilijk om een race in Bahrein te verliezen, maar dit is een mooie overwinning."