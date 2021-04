Max Verstappen blij met winst Imola: "Het was een moeilijke race, maar we hebben het perfect gedaan"

Max Verstappen is op de eerste plek gefinisht. De coureur van Red Bull Racing mocht vanaf P3 van start gaan achter Lewis Hamilton en Sergio Perez. Het begin van de race was op een natte baan, wat in het voordeel was voor Verstappen.

De Nederlander baalde gisteren flink na zijn kwalificatie, want hij werd verslagen door zijn teamgenoot en Lewis Hamilton. Met de inters mocht de Nederlander van start gaan op een natte baan in Imola. De coureur ging aan de leiding na een mooie inhaalactie op de nummer 44 van Mercedes. Hij reed op dat moment op de eerste plaats en had vrij zicht, maar door de regen werd de wedstrijd onvoorspelbaar met veel uitvallers.

Door een Safety Car in de beginfase moest de Red Bull-coureur Hamilton van zich afhouden, dat lukte hem en sloeg een groot gat. De coureur reed de wedstrijd gemakkelijk uit, al was er wel een rode vlag. Lewis Hamilton vloog namelijk van de baan af en kwam achteraan terug met een nieuwe vleugel. De rode vlag werd veroorzaakt door een crash tussen Bottas en Russell. Na de race was de Nederlander tevreden met zijn resultaat. “Het was een moeilijke race, vooral in het begin. Het was moeilijk om op de baan te blijven. Vooral het natte weer was onvoorspelbaar. Het moment van de herstart was een voorbeeld, maar alles ging verder goed”, zo zei hij na de race.

“We hebben een goede race gereden, vooral in deze condities. Het was moeilijk om het juiste moment voor de banden te kiezen, maar het was allemaal goed gegaan.” De coureur staat momenteel 1 punt achter Lewis Hamilton in het kampioenschap. Daarover zei Max: Het seizoen is nog lang.”

Lewis Hamilton reed uiteindelijk nog naar P2, met Lando Norris op P3.