Toto Wolff ziet voordelen Red Bull: "Met name Sergio Perez op de zachte banden"

Lewis Hamilton pakte vandaag zijn 99e pole position en deed dat op maar liefst 30 verschillende circuits. Opnieuw een record voor de zevenvoudig wereldkampioen F1, die morgen vanaf vooraan de grid zal mogen starten, met naast zich Sergio Perez in de Red Bull.

Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt zich zorgen, zo laat hij na de kwalificatie weten. Vrijwel ieder raceweekend vertelde de Oostenrijker afgelopen jaar dat men rekening moest houden met Red Bull Racing en Max Verstappen; of Hamilton en Bottas nu 1 of 7 tienden voorsprong hadden, kijk uit voor Verstappen was steevast de reactie van Wolff.

Dat is na vandaag niet anders. Wolff reageerde tegen onder andere GPToday.net: "De pole position kwam voor ons als een verrassing want we hebben op dit moment niet de snelste auto. Het zat allemaal dicht bij elkaar en Max zou zonder zijn fout gewoon op pole position hebben gestaan."

"Het verlies ten opzichte van vorig jaar is echt enorm. Vorig jaar hadden we 6 tienden voorsprong, nu staan we 2 tienden achterop. We moeten ons achter de oren krabben en kijken waar we moeten verbeteren, wat er nog beter moet. Onze wagen is sneller dan in Bahrein want hij is beter in balans, dat is de belangrijkste reden waarom we onszelf hebben verbeterd."

Voordelen Red Bull

Wie morgen in het voordeel is weet Wolff wel. Volgens de teambaas is dat niet Mercedes maar Red Bull-coureurs Verstappen en Perez: "Het is een groot voordeel voor Red Bull. We hebben twee Red Bull-coureurs direct achter Hamilton en Perez is echt in het voordeel met zijn zachte banden waarop hij zal starten. Dat Max Verstappen net als Hamilton op softs staat betekent dat ze twee verschillende strategieën uit kunnen voeren."

"Valtteri Bottas moet zich een weg kunnen banen op de medium-band tussen alle coureurs voor hem op de zachte banden. Dat kan hij wel en zal hem ook lukken, maar hij ligt wel achterop als de race begint."