Valtteri Bottas: "Wij zijn dit weekend niet de favoriet"

Mercedes is het tweede Grand Prix-weekend van dit seizoen goed begonnen. Zowel in de eerste als tweede vrije training voor de Emilia Romagna Grand Prix waren Valtteri Bottas en Lewis Hamilton met hun Mercedes de snelsten. Max Verstappen reed nog wel een derde tijd in de ochtend maar kende problemen in de middagsessie.

Hoewel Verstappen snel bleek, kon hij dat niet omzetten in een daadwerkelijk snelste tijd op de tijdwaarnemingsborden. Dat is ook Valtteri Bottas opgevallen, die tot nu toe de overhand heeft in Imola over zijn teamgenoot.

De Fin zei na de vrije trainingen: "Om eerlijk te zijn, als ik het vergelijk met Bahrein, voelt voelt de auto zeker beter aan. Dat is natuurlijk leuk maar Imola is een totaal ander circuit dan Bahrein. We hebben bovendien andere banden voor dit circuit, een andere asfaltlaag en dus ook een ander niveau qua grip."

"Het weekend is positief begonnen en de auto zit al dicht tegen de juiste afstelling aan. Er zijn nog dingen die moeten worden afgesteld, maar over het algemeen ben ik gelukkiger met de auto nu dan drie weken geleden. Het voelt beter, maar er zijn nog steeds dezelfde soort problemen. Het is nog steeds niet perfect. Hopelijk hebben we tijd om het op te lossen, maar we hebben in ieder geval een stap voorwaarts gemaakt."

"We zijn echter niet de favoriet voor dit weekend, zo zie ik ons nog niet."