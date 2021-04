Horner: "Wagen van Max Verstappen heeft door de stad Imola rondjes gereden"

De vrijdagtrainingen waren voor Red Bull Racing niet ideaal. In de eerste training kon Sergio Perez het tempo nog niet lekker vinden, terwijl Max Verstappen zijn snelste tijd niet kon rijden vanwege een rode vlag. In de tweede training viel de Nederlander al snel uit door een kapotte aandrijfas, Perez had problemen door een aanrijding met Ocon.

Max Verstappen parkeerde zijn Red Bull-wagen aan het einde van de pitstraat, waarna hij terug kon wandelen naar het Oostenrijkse team door de pits. De wagen moest op een truck teruggereden worden en dat leek via allerlei omwegen te gaan.

Humor

Teambaas Christian Horner zag ook de onboard beelden en moest er enigszins om lachen, al kostte het zoveel tijd dat Verstappen er ook nadeel van ondervond: "Helaas maakte de auto een rondje door de stad Imola nadat ze hem hadden opgehaald, voordat we hem terug in de pits kregen. Er was gewoon niet genoeg tijd om de onderdelen te vervangen en nog naar buiten te gaan."

Onderzoek

Verstappen kende problemen met de aandrijfas. Horner zegt dat de monteurs de wagen gaan onderzoeken: "Het lijkt erop dat de aandrijfas kapot is gegaan. We proberen gewoon te onderzoeken wat dat precies heeft veroorzaakt."

"De wagen van Max heeft natuurlijk ook een versnellingsbak die we alleen op vrijdag gebruiken. We inspecteren alle andere onderdelen op tijd zodat we klaar zijn voor de derde vrije training."