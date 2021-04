Italiaanse automobielvereniging wil elk jaar twee Grands Prix in Italië

Door de uitzonderlijke situatie waarin de wereld zich bevindt als gevolg van de aanhoudende problemen met het coronavirus keerde Imola vorig jaar na bijna vijftien jaar afwezigheid terug op de Formule 1-kalender. Ook voor het huidige seizoen kwam de koningsklasse van de autosport in zijn zoektocht naar alternatieve racelocaties terecht bij het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

Als het aan Angelo Sticchi Damiani - voorzitter van de Italiaanse automobielvereniging Aci - dan krijgt Imola in de nabije toekomst weer een vaste plek op het Formule 1-schema, zoals het tot en met 2006 was. "Imola is de Grand Prix van hoop, hoop op herstel", vertelde Damiani.

"Het geeft ons veel voldoening om twee Grands Prix in Italië te hebben en de Aci gaat er alles aan doen om te zorgen dat dit een permanent karakter krijgt. We hebben de blokkade op meerdere races in hetzelfde land doorbroken en nu willen we dat dit zo blijft. Italië verdient twee Grands Prix, aangezien buitengewone hoofdstukken in de geschiedenis van de autosport geschreven zijn in ons land."

Stefano Bonaccini, president van de regio Emilia-Romagna, hoopt ook dat de uitstapjes van de Formule 1 naar Imola een vervolg krijgen. "Hopelijk markeert dit weekend de laatste keer dat we een Grand Prix organiseren zonder publiek, want dat zou betekenen dat er meer Grands Prix volgen. We gaan aan de slag om Imola een zekerheidje op de Formule 1-kalender te maken."

Vorig jaar mocht Italië zelfs drie Grands Prix organiseren, met naast vaste waarde Monza en invalkracht Imola ook nog een race op Mugello.