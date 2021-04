Di Grassi: "F1 kan met synthetische brandstoffen terug naar V8 of V10"

De Formule 1 is druk bezig met de reglementen voor de toekomst en als de koningsklasse van de autosport verstandig is, dan omarmt het synthetische brandstoffen. Dat stelt oud Formule 1-coureur Lucas di Grassi, tegenwoordig actief in de elektrische Formule E. Met synthetische brandstoffen behoudt de Formule 1 zijn relevantie en het opent deuren voor een nieuwe motorformule.

Di Grassi: "Als ik het voor het zeggen zou hebben in de Formule 1, dan zou ik de technische reglementen aanpassen voor de ontwikkeling en het gebruik van synthetische brandstoffen. Dan zou de sport terug kunnen keren naar V8- of V10-motoren en toch relevant blijven voor een CO2-neutrale industrie, zonder dat de koningsklasse van de autosport zijn identiteit verliest."

Volgens de Braziliaan kan de huidige motorformule in de Formule 1 niet meer lang stand houden. "Hybride-motoren zullen binnenkort een gepasseerd station zijn. En elektrisch rijden met batterijen is voorbehouden aan de Formule E. Met synthetische brandstoffen kan de Formule 1 zich echt sterk maken voor duurzaamheid. Niet zoals het nu gaat, met green washing door bomen te planten of via PR-praatjes om milieuvriendelijk over te komen. Besteed het geld en de denkkracht in de sport om goedkope en schone synthetische brandstoffen te ontwikkelen, dan heeft de Formule 1 toekomst."