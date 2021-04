Werkzaamheden aan circuit van Jeddah in Saudi-Arabië begonnen

Met een speciale ceremonie zijn afgelopen zondag de bouwwerkzaamheden aan het circuit van Jeddah begonnen. Het stratencircuit fungeert op 5 december als gastheer voor de allereerste Grand Prix van Saoedi-Arabië. De nieuwe baan krijgt een lengte van 6.175 meter en bevat in totaal 27 bochten.

Prins Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al Faisal, voorzitter van de Saoedische autosportbond: "Dit markeert een bijzonder moment voor Saoedi-Arabië en autosportfans van over de hele wereld, het werk aan Jeddah Street Circuit is officieel ingeluid."

"We slaan een nieuwe pagina om in het geschiedenisboek van het koninkrijk van Saoedi-Arabië en de stad Jeddah. We gaan een circuit bouwen en een race organiseren waarmee we ons onderscheiden, we willen een evenement neerzetten dat jarenlang in de geheugens van de fans gegrift blijft."