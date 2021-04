Fernando Alonso: "Hopelijk al onze pech al opgebruikt in Bahrein"

Alpine-coureur Fernando Alonso is blij om komend weekend terug te keren op Imola, het circuit waar hij in het verleden mooie gevechten uitvocht met Michael Schumacher en in 2006 voor het laatst racete. Vorig jaar was de Spanjaard niet van de partij toen Imola terugkeerde op de kalender, dus voor de tweevoudig wereldkampioen volgt dit weekend een hernieuwde kennismaking.

"Ik vind Imola een prachtig circuit en het deed me dan ook deugd om te zien dat ze vorig jaar weer een Formule 1-race mochten organiseren", begint Alonso. "Het was een opwindende race en de veranderingen die ze hebben doorgevoerd sinds de vorige keer dat ik hier racete, meer dan tien jaar geleden, hebben het racen verbeterd."

Vorig jaar belandde Renault, de voorganger van Alpine, op het podium in Imola. Een herhaling van die prestatie ligt niet in de lijn der verwachting voor de komende editie, maar de Franse renstal heeft wel een omvangrijk pakket aerodynamische verbeteringen voor de A521. Ook neemt Alpine wat onderdelen mee om uit te proberen in de vrije trainingen op vrijdag.

Alonso bereikte bij de seizoensopening in Bahrein het laatste deel van de kwalificatie, maar in de race viel hij uit. "Komende zondag wil ik vechten voor mijn eerste punten van dit seizoen. Hopelijk hebben we in Bahrein al onze pech al opgebruikt. We leren nog steeds veel over de auto en de set-up en de weersomstandigheden zullen hier in Imola totaal anders zijn. Het zal dicht op elkaar zitten en een paar tienden kan zo een flink aantal posities schelen."

De 39-jarige Spanjaard gaf aan blij te zijn dat hij terug is in de Formule 1. "Het was een genot om in Bahrein mijn rentree te maken. Ik heb het gevoel en de adrenaline die gepaard gaan met een kwalificatie in de Formule 1 echt gemist, daar kan niets bij in de buurt komen. We waren tevreden met Q3 en konden de auto pushen. Het resultaat in de race was niet wat we ervan gehoopt of verwacht hadden, maar we waren wat ongelukkig. We hebben wel enkele mooie duels uitgevochten op de baan en verheug me op meer strijd in Imola komend weekend", besluit Alonso.