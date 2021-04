De Formule 1 brengt komend weekend voor de tweede race van het seizoen 2021 een bezoek aan het circuit van Imola. De baan, die officieel Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari heet, is gastheer voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Voor het tweede jaar op een rij maakt Imola weer onderdeel uit van de Formule 1-kalender.

Met dank aan de coronapandemie, want zonder de wereldwijde uitbraak van het coronavirus zou de Formule 1 vorig jaar niet naar Imola zijn afgereisd en dit jaar waarschijnlijk ook niet. Het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari is een baan vol historie. Het inktzwarte weekend van begin mei 1994 staat in de geheugens van veel Formule 1-volgers gegrift.

Imola debuteerde in 1980 op de kalender als decor voor de Grand Prix van Italië. Dat was zo'n succes dat de Formule 1 voor 1981 speciaal voor Imola de Grand Prix van San Marino in het leven riep, terwijl het plaatsje en het circuit gewoon in Italië liggen. Dit gaf de koningsklasse van de autosport de mogelijkheid om naast Monza een tweede race in Italië te organiseren.

Die rol vertolkte Imola tot en met 2006, maar daarna was het klaar. Het is een old-school circuit, met ouderwetse grindbakken en gras naast de baan. Het asfalt slingert door het heuvelachtige landschap en kent prachtige bochtencombinaties als Acque Minerali, Variante Alta en Rivazza. Het is een circuit met veel snelle bochten en coureurs vinden het een prachtige baan.

Keerzijde is dat de inhaalmogelijkheden beperkt zijn. Eigenlijk kan dat alleen aan het einde van het rechte stuk van start en finish. Daarvoor is ook de Variante Bassa uit de lay-out gehaald, om een langere slipstream richting Tamburello mogelijk te maken. Tamburello is echter eveneens een snelle bochtencombinatie en inhalen is ook daar geen gemakkelijke opgave.

De vraag aan jullie: zou Imola een vaste waarde op de Formule 1-kalender moeten zijn? Wat vinden jullie belangrijker; een mooi en uitdagend old-school circuit in een glooiend landschap met grindbakken en gras of liever een baan met meer inhaalmogelijkheden? Of zou Imola om de paar jaar terug moeten keren op de kalender, via een soort roulatieschema met andere circuits die anders buiten de boot zouden vallen? Laat het ons weten via de poll en de reacties onder dit bericht.