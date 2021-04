Ferrari schenkt Charles Leclerc zijn racewinnende SF90 uit 2019

Charles Leclerc heeft een bijzonder cadeau van zijn team Ferrari gekregen. Bij de jonge Monegask voor de deur verscheen een grote vrachtwagen. Toen de laadklep open ging, bleek daar de Ferrari SF90 uit 2019 in te zitten. Een presentje van Ferrari voor Leclerc.

Het is de bolide waar Leclerc zijn eerste en tot nu toe enige twee overwinningen in de Formule 1 mee behaalde. Een woordvoerder van de Scuderia liet aan Racefans.net weten dat het om het chassis gaat waarmee de 23-jarige coureur op Monza en Spa-Francorchamps zegevierde.

De wagen is uitgerust met een Ferrari 064 V6 hybridemotor en is dus operationeel, alleen heeft Leclerc dan wel een aantal engineers van het team nodig om de auto op te starten en te laten draaien. De Monegask behaalde in 2019 overigens ook nog zeven pole positions met de SF90.