Lewis Hamilton en Michael Schumacher hebben een aantal jaren geweldige vechten in de Formule 1 gehad. De twee coureurs, die allebei actief waren of zijn voor Mercedes, hebben een historie waar alle coureurs jaloers op zijn. Lewis Hamilton is momenteel al jaren heer en meester in de Formule 1 en verbreekt steeds meer records van Michael Schumacher.

De coureurs hebben in de jaren dat ze samen actief waren in de Formule 1 veel tegen elkaar opgebokst. Maar op Monza was het hoogte punt, het mooiste gevecht op het circuit in jaren. Lewis Hamilton probeerde aan een stuk door de Duitser in te halen, maar uiteindelijk lukte het niet. Hieronder de beelden: