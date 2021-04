Toto Wolff heeft vertrouwen in nieuw Mercedes-contract voor Lewis Hamilton

Mercedes-teambaas Toto Wolff is hoopvol dat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton een contractverlenging bij het team tekent voor 2022. Mercedes en Hamilton tekende pas in februari 2021 het contract om dit seizoen te racen nadat zijn vorige contract bij het Duitse team tijdens de winter afliep.

De Brit maakt sinds 2013 deel uit van het team van Mercedes en heeft sindsdien zes titels gewonnen. Hamilton staat echter op het punt een achtste titel te winnen en een contractverlenging na dit seizoen is nog niet afgerond. De Mercedes-baas heeft er echter alle vertrouwen in dat de voorwaarden kunnen worden bereikt om de stercoureur voor 2022 vast te houden met een deal die tegen de zomer is gesloten.

Toto Wolff zei hierover tegen de media: "Ik hoop het van harte. De jaren die we samen hebben gehad, was zeer succesvol. Hij is Mercedes-coureur geweest - een Mercedes-jochie sinds zijn kartjaren. Hij reed nooit een weekend in de Formule 1 zonder Mercedes-krachtbron, dus het is de logische voortzetting van het verhaal."