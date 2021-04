Williams Racing raapt bij Red Bull Racing vertrokken partner KX op

Het team van Williams heeft een nieuwe partner mogen verwelkomen. Het gaat om KX Technology, een specialist in real-time analyses van data. De firma was sinds begin 2019 partner van Red Bull Racing, maar heeft de Oostenrijkse renstal nu verruild voor een avontuur bij Williams. Het Britse team zal de technologie van KX gebruiken voor de ontwikkeling en verbetering van de FW43B.

Het betreft een meerjarige overeenkomst. Tim Hunt, commercieel- en marketingdirecteur bij Williams: "KX bezit dezelfde passie als Williams, een passie voor ambitie en succes. Terwijl we onze progressie als team voortzetten doet het ons deugd om KX welkom te heten als nieuwe partner, waardoor het real-time streamen van data om te analyseren in de schijnwerpers komt te staan. We kijken ernaar uit om samen te werken met KX, in 2021 en daarna."

KX-directeur Seamus Keating voegt toe: "Williams Racing is een van de meest iconische namen in de autosport en we zijn dolblij om de handen ineen te slaan voor het begin van een nieuw hoofdstuk voor hen. Net als raceauto's is KX gebouwd voor snelheid en efficiëntie. Autosport staat bekend als industrie waarin elke milliseconde het verschil kan maken en we zijn benieuwd wat we via ons vakgebied kunnen betekenen voor Williams."