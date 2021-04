Monza dient als vaccinatiecentrum tegen coronavirus

Het circuit van Monza, waar dit jaar de Italiaanse Grand Prix wordt verreden, functioneert op dit moment niet als racebaan, maar als vaccinatiecentrum tegen de bestrijding van het coronavirus. De derde golf is in aantocht en Italië schroeft daarom het tempo op met vaccineren. De overheid had nieuwe priklocaties nodig en vroeg het circuit om hulp.

De algemeen directeur van Monza, Alessandro Zinno, gaf gehoor aan de oproep. ''Het circuit staat nog steeds ten dienste van de burgers en regering. In samenwerking met het gemeentebestuur en de burgemeester, hebben wij gereageerd op het verzoek om gezondheidsinstellingen te ondersteunen bij de organisatie van de belangrijke vaccinatiecampagne tegen Covid-19.''

Monza stelt het palviljoen en de grote zaal van het Ex Museum ter beschikking. Per dag kunnen daar 1600 vaccins worden geprikt. In het gebouw zijn circa veertig zorgmedewerkers aan het werk, waaronder 34 verplegers en 7 artsen. Door de grote ruimtes is de wachttijd niet meer dan vijftien minuten per patient.