Andretti: "Activisme van Hamilton in de F1 zorgt voor verdeeldheid"

Lewis Hamilton stond vorig jaar volop in de belangstelling omdat hij zich op social media veelvuldig bemoeide met activisme en tegen racisme. Dat kwam de wereldkampioen op veel kritiek te staan, zo ook van Mario Andretti. De Formule 1-wereldkampioen van 1978 is van mening dat sport en politiek gescheiden moeten worden gehouden.

Andretti zegt veel respect te hebben voor Lewis Hamilton, maar dat hij niet denkt dat sport de plek is voor activisme. In de Starting Grid podcast van motorsport-total.com zei de Amerikaan: "Ik heb hier al eerder mijn mening over gegeven, en daar kreeg ik kritiek op. Ik hou niet van politiek in sport. Het leuke van de Olympische Spelen is dat delegaties van over de hele wereld samenkomen. Ze zijn allemaal hetzelfde en ze hebben allemaal hetzelfde doel, ongeacht je achtergrond."

Politieke lading

In de sport moet de focus op de sport liggen en niet op de politieke lading en de boodschappen die daaraan verbonden zijn. "Als je de politiek erbij betrekt, ontstaat er verdeeldheid. Als je iets zegt dat enigszins twijfelachtig is, beginnen de discussies onmiddellijk. Ik vind niet dat het met elkaar vermengd moet worden. De Formule 1 moet een pure sport blijven. We hebben allemaal onze waarden, maar ik denk niet dat we onze eigen agenda moeten opdringen."